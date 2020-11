Policlínica recebe equipamentos para pacientes com deficiência em Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (9), 430 equipamentos para pessoas com deficiência atendidas pelo Centro Especializado em Reabilitação III (CER III), da Policlínica Codajás, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Foram entregues Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), como cadeiras de rodas e muletas canadenses, a 30 pacientes que fazem acompanhamento na unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), onde são oferecidos atendimentos com equipe multidisciplinar.

“Não há outra maneira de você conhecer a realidade das pessoas a não ser ir olhar no olho e entender o que acontece lá na ponta. Hoje nós estamos fazendo aqui a entrega de órteses, próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos. São 430 itens que vão melhorar a vida daquelas pessoas que têm algum tipo de limitação física”, afirmou o governador.

Durante a solenidade, ele também anunciou a reforma das instalações do CER III e a revitalização da Policlínica Codajás, previstas para 2021.

Acesso ao serviço

O Centro Especializado em Reabilitação é um serviço oferecido pelo Governo do Amazonas a pacientes - adultos e crianças - com deficiência física, auditiva e visual.

Para ter acesso aos equipamentos, é necessário realizar inscrição nos locais que oferecem o serviço: o CER II, na Policlínica Antônio Aleixo (rua Getúlio Vargas, s/n, Colônia Antônio Aleixo), que oferece reabilitação física e intelectual; e o CER III, na Policlínica Codajás (av. Codajás, nº 26, Cachoeirinha), que oferece reabilitação física, auditiva e visual.

No momento da inscrição, é preciso apresentar os seguintes documentos (original e cópia): carteira de identidade, registro de nascimento (se for menor de idade), cartão do SUS, CPF, comprovante de residência, encaminhamento médico com diagnóstico e n° do CID.