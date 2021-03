Policiais e bombeiros serão vacinados em posto exclusivo em Manaus; confira

A vacinação das forças de segurança não irá comprometer a programação dos grupos prioritários definidos no PNI. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde será utilizada a reserva técnica de 5% destinada ao Amazonas, que é armazenada para cobrir possíveis perdas na vacinação dos grupos prioritários. Para o público da segurança, será usado o saldo remanescente dos grupos já vacinados.

Manaus/AM - Os profissionais da área de segurança pública começaram a ser vacinados contra a Covid-19 neste domingo (28), em Manaus. Durante a semana, a aplicação da vacina será realizada das 9h às 16h, exclusivamente no posto do Sambódromo. A ação tem como meta alcançar 500 trabalhadores do ramo por dia.

