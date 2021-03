Defensoria atende famílias de Manaus com problemas no 'Nossa Merenda'

Após o agendamento, o atendimento às famílias começa no dia 5 de abril. Todo processo vai ocorrer de maneira virtual, por meio do aplicativo de mensagens Telegram. Isso evita aglomerações e permite que a população não precise sair de casa para ser atendida, conforme ressalta o defensor público geral.

Famílias que estejam com esse tipo de problema podem agendar atendimento específico com a Defensoria, a partir desta segunda-feira (29). Basta ligar para o telefone 129. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Durante a chamada, a pessoa deve selecionar a opção para atendimento de “Família”, e informar a dificuldade para receber o cartão.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) agenda atendimentos com famílias que estão tendo problemas com o programa “Nossa Merenda”, da Prefeitura de Manaus, que fornece às famílias o valor de R$ 50 mensais por aluno matriculado na rede municipal. O foco da Defensoria é a regularização de guarda das crianças junto às famílias beneficiadas em meio à pandemia de Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.