Polícia vai investigar se carreta estava irregular e com carga excedente após esmagar carro em Manaus

Manaus/AM - Carga excedente e possíveis irregularidades em carreta serão investigadas pela polícia após um carro de aplicativo ser esmagado, nesta sexta-feira (25), na estrada do Puraquequara, na zona leste de Manaus. O motorista do carro, Rosinaldo Sarmento Viana, de 51 anos, e a passageira, Francinalva Costa da Silva, de 37 anos, morreram no acidente.

De acordo com o Delegado Gerson Oliveira, do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a carreta estava transportando aproximadamente 30 toneladas de asfalto. "Precisamos verificar agora junto com a Perícia de Engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) se havia capacidade para o transporte desse material e se todas as condições foram observadas. Nós sabemos que há algumas irregularidades na carreta como a ausência de lacre da placa, um pneu está aparentemente careca e o licenciamento".

Ainda conforme o delegado, o motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, será ouvido para esclarecer as circunstâncias do acidente. "Ele será ouvido na delegacia para nos fornecer as informações necessárias. Se houve erro da parte dele, se houve alguma negligência da parte dele ou da empresa, tudo isso será verificado".