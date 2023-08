Passageira estava em carro de app esmagado por carreta em Manaus; vítimas morreram

Manaus/AM - A polícia confirmou que havia uma passageira no carro de aplicativo que foi esmagado por uma carreta, nesta sexta-feira (25), na estrada do Puraquequara, na zona leste de Manaus.

A mulher identificada como Francinalva Costa da Silva, 37, e o motorista Rosinaldo Sarmento Viana, 51, morreram no acidente. De acordo com o delegado Gerson Oliveira, do 14º DIP, familiares relataram que a passageira estava retornando para casa quando sofreu o acidente.

“A carreta estava subindo a via e o carro vinha a poucos metros atrás. O veículo perdeu a força, não conseguiu prosseguir com a subida e começou a descer. Em determinado momento, arrebentou o que prendia o veículo ao reboque e ele virou em cima do carro que estava atrás”, explicou o delegado.

O motorista da carreta permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele será encaminhado para uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Um guindaste foi usado para remover o veículo e os corpos das vítimas foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).