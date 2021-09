Policia prende dupla que tentava se passar por outras pessoas para aplicar golpes

João Meireles Jardins, 81; e Maria José Souza da Cruz, 41, foram presos nesta sexta-feira (24) em casos distintos, pelos crimes de estelionato e uso de documentos falsos, em duas agências bancárias da capital, localizadas nos bairros Parque 10 de Novembro e Adrianópolis, zona centro-sul. João tentava se passar por outras pessoas para sacar benefícios da Previdência Social e Maria realizava saques e empréstimos se passando por outras pessoas.



Conforme o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), as prisões ocorreram após denúncias, em locais diferentes e os indivíduos não possuem ligação um com o outro.



João Meireles tentava se passar por outra pessoa, utilizando uma identidade falsa para sacar o benefício da previdência social. “João foi preso em flagrante por volta do 11h, em uma agência bancária localizada no bairro Parque 10 de Novembro. Na quinta-feira (23) ele já tinha se passado por uma outra pessoa e sacado o benefício”, explicou o delegado.



Já Maria José, foi presa em flagrante, por volta das 12h30, em uma agência bancária localizada em um shopping no bairro Adrianópolis. “Ontem, (23), a mulher conseguiu consumar o golpe, se passando por uma outra pessoa. Ela abria uma conta e efetuava diversos saques do limite, além de realizar empréstimos. Hoje ela novamente tentou aplicar um golpe em uma agência bancária, e no momento da tentativa, foi presa em flagrante”, relatou Denis.



João Meireles e Maria José foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato e uso de documentos falsos. Os indivíduos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.