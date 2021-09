Homem é encontrado morto em ramal de Manaus

Segundo o subtenente da Polícia Militar, Alves Santos, os policiais receberam a informação que população havia encontrado um corpo no ramal. Os policiais foram até o local verificar a ocorrência e encontraram o corpo de um homem, que aparentava ter 25 anos, e tinha tatuagens pelo corpo. Ele estava de bermuda e sem camisa e com duas perfurações de faca, o que deve ter causado a morte.

Manaus/AM - Um corpo de um homem, que não foi identificado, foi encontrado na tarde deste sábado (25) no Ramal do Remanso do Boto, Bairro Puraquequara, Zona Leste da Cidade. A vitíma foi possivelmente morta a golpes de faca e desovado no local.

