Polícia fecha parque de diversões superlotado em Manaus

Denúncias de populares levaram a equipe de fiscais e a polícia ao local onde foram encontradas filas quilométricas nas bilheterias e superlotação em todas as áreas do parque.

Manaus/AM - Um parque de diversões localizado no bairro Adrianópolis, foi fechado na noite desse domingo (16), depois de ser flagrado completamente lotado desrespeitando as medidas de combate à covid-19 estabelecidas no estado.

