PcDs, grávidas e puérperas são vacinados contra covid hoje em Manaus

Manaus/AM - Pessoas com deficiência permanente, grávidas e puérperas seguem sendo vacinadas nesta segunda-feira (17), na capital.

No grupo de deficientes estão inclusos pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectual, mentais e com problemas de nanismo ou ostomizados.

A vacinação para eles começou no último sábado (15), e segue até quarta-feira (19). A vacinação de grávidas, puérperas com até 45 dias de pós-parto acontece exclusivamente no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova.