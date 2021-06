Polícia desarticula tentativa de ocupação irregular e 9 pessoas são presas em Manaus

De acordo com o comandante da 6ª Cicom, capitão Alex Sander Costa, a operação é resultado das denúncias anônimas feitas através do site da SSP-AM, de pessoas que teriam sofrido ameaças por parte dos invasores. “Durante algum tempo fizemos o levantamento e, hoje, conseguimos flagrar os mesmos invadindo o local. E todos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia. As vítimas relatam que sofrem ameaças do grupo invasor”, disse o capitão.

