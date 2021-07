Polícia apreende meia tonelada de comida estragada em empresa de frios de Manaus

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Proteção ao Consumidor (Decon), Eduardo Paixão, durante a ação policial, no estabelecimento de fatiamento de carnes e laticínios, foram encontradas instalações internas que não possuíam autorização dos órgãos competentes, registros e serviços de inspeção, desrespeitando a legislação vigente.

