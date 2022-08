Polícia apreende 1 tonelada de droga escondida em casa alugada em Manaus

O material foi descoberto após policiais da Força Tática receberem uma denúncia anônima sobre uma movimentação suspeita no local, que funcionava como depósito do entorpecente.

Manaus/AM – A polícia apreendeu uma tonelada de drogas, do tipo maconha, que estava escondida em uma casa alugada no bairro Nova Cidade, na zona Norte, nessa segunda-feira (16).

