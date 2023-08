Pneus de carro envolvido em acidente são roubados em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Os pneus de um carro envolvido no acidente que deixou dois motoristas feridos, neste domingo (13), foram roubados, na Rua Pimenta Bueno, no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus.

O acidente aconteceu pela manhã quando um Kwid branco e um Siena Fiesta tiveram uma colisão frontal. De acordo com a polícia, ambos os motoristas sofreram escoriações e o condutor do carro preto foi atendido pelo Samu.

De acordo com testemunhas, o motorista do Kwid deixou o local do acidente antes que pudesse ser atendido, com isso, os pneus foram levados por pessoas não identificadas.

Nas primeiras imagens do acidente, o carro aparece com todos os pneus, mas, posteriormente, um vídeo mostra o veículo levantado por madeiras e sem as rodas.