PMs ajudam crianças que passavam fome e eram espancadas em Manaus

Manaus/AM - Um caso de violência doméstica terminou com um ato de solidariedade de dois policiais militares identificados como sargento Cortezam e cabo Lucinei da 21º Cicom, na capital. Os agentes foram acionados para atender a ocorrência de um homem que agrediu a esposa e estava fazendo reféns os próprios filhos. Os PMs iniciaram a negociação com o acusado e no decorrer da mesma descobriram que a família vivia em situação precária.

https://www.youtube.com/watch?v=SORuEex1wJ0

A mulher e as crianças passavam fome com frequência e menores sequer tinham fraldas para usar. Elas andavam despidas na casa e ao chegarem, eles descobriram que a mulher estava desempregada e que as crianças andavam despidas porque não tinham sequer fraldas para usar.

Eles decidiram ajudar a família e compraram alimentos, produtos de higiene pessoal e deram todo o suporte para que a mulher fosse para a casa da família. Em vídeo, os PMs contaram a história e incentivaram a população a ajudar o próximo e a praticar a solidariedade.