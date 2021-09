PM recupera 12 veículos com restrição de roubo no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), recuperou no último fim de semana, 12 veículos com restrição de roubo, nas ruas da cidade de Manaus. As ações foram feitas pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), nos quatro cantos da cidade



Um dos veículos recuperados foi na tarde de domingo (12/09), a equipe da 9ª Cicom foi acionada para conferir uma moto modelo Honda/Pop 110I, de cor preta e placa PHY-2E44, que estaria nas proximidades da rotatória da Grande Família, no bairro São José, na zona leste de Manaus. Chegando ao local, os militares foram informados que o veículo foi deixado no lugar no dia sábado (11). A equipe realizou consulta da placa da moto e constatou havia restrição de roubo.



Os policiais então entraram em contato com o proprietário da moto, um homem de 29 anos, para ele ir até à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para recuperar o veículo. A pol[icia informou ue denúncia sobre roubos e furtos de veículos podem ser feitas pelos números de telefone 190 ou 181.

Confira as placas dos veículos recuperados

Veículos localizados: 12

• Toyota/Etios SD X, cor prata - PHI-7E73

• Fiat/Premio CSL, cor vermelha - JEP-3391

• VW/Voyage 1.5L MB5, cor vermelha - PHP-0E47

• Fiat/Uno Attractive 1.0, cor branca - RMP-0I06

• Chevrolet/Classic LS, cor cinza - OAM-3061

• VW/Gol 1.0, cor cinza - OAG-2290

• GM/Corsa Super, cor prata - JWX-9020

• GM/Classic Life, cor prata - JXF-4924

• Chevrolet/Onix 10MT Joy E, cor preta - PHP-7189

• Honda/CG 125 Fan ES, cor preta - NOP-6325

• Honda/CG 160 Fan ESDI, cor vermelha - PHK-4G94

• Honda/Pop 110I, cor preta - PHY-2E44