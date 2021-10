Playarte reabre salas de cinema em shopping de Manaus

Uma semana após o anúncio do fim das atividades, o Playarte reabriu as salas de cinema no Manauara Shopping.

As salas de cinema já reabriram nesta sexta-feira (15) com filmes como Venom - Tempo de Carnificina, Halloween Kills - O Terror Continua, O Poderoso Chefinho 2, entre outros.

Na semana passada, o shopping informou apenas que o cinema tinha sido encerrado por “motivos contratuais”, mas não deu detalhes. Ontem, frequentadores do shopping se surpreenderam com as salas de cinema em atividade.