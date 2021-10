Confira locais para 'Dia D' da multivacinação neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Manaus vai contar com 137 unidades de saúde com salas de vacina funcionando neste sábado (16), no Dia “D” da Campanha de Multivacinação 2021, das 8h às 17h. O objetivo da campanha é a atualização do cartão de vacina de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a oferta de 18 tipos de vacinas.

A campanha disponibiliza vacinas como: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Influenza, Meningocócica ACWY, Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

A lista com o endereço das unidades de saúde que irão funcionar no Dia “D” da Campanha de Multivacinação pode ser consultada no site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br).