Plataformas de ônibus serão reformadas por R$ 6,2 milhões em Manaus

Manaus/AM - Todas as 16 plataformas de ônibus centrais que atendem passageiros nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira serão reformadas pela Prefeitura de Manaus, por R$ 6,2 milhões. As melhorias seguirão o padrão arquitetônico da estação do complexo viário Ministro Roberto Campos, na Constantino.

As obras serão executados pela vencedora do processo licitatório, a construtora Rio Negro, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município, nº 4.935, desta segunda-feira (28). As obras estão sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com acompanhamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O projeto arquitetônico das plataformas seguirá o padrão das quatro estações de transferência, sendo três em construção e uma que já foi entregue, a do São Jorge. Os espaços contarão com estrutura e laje em concreto, com cobertura em telha metálica e pilares em ACM (Material de Alumínio Composto) e piso em concreto com revestimento em granilite, além de acessibilidade, como sistema de sinalização em braile, piso tátil, rampas de acesso, entre outros.

As reformas das 16 plataformas complementam o pacote de obras realizado pela Prefeitura de Manaus na mobilidade urbana da cidade, que compõem os complexos viários Ministro Roberto Campos, na Constantino Nery, e o Professora Isabel Victoria, no Manoa, ambos contemplam novas estações de transferência, a construção das estações Max Teixeira, Arena e Santos Dumont, além das obras nos Terminais 1 e 6, no Lago Azul, zona Norte, e reformas dos Terminais 3 e 4, previstas para serem entregues até o final deste ano.