PGE divulga local de prova em Manaus para Programa de Residência Jurídica

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap), divulgou o local das provas do 9º Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica do órgão, que vai acontecer no próximo dia 17 de dezembro. As provas serão aplicadas na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO) da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na avenida Leonardo Malcher, nº 1.141, bairro Centro.

A abertura dos portões e o acesso às salas ocorrerão a partir das 7h15 (horário local). Os candidatos poderão ingressar nas salas até 8h, quando os acessos serão fechados, considerando eliminados do certame eventuais retardatários. As provas terão início a partir das 8h30 e terão duração total de 5 horas e 30 minutos.

O processo seletivo está oferecendo 20 (vinte) vagas, sendo duas delas destinadas a pessoas com deficiência. Os demais aprovados formarão cadastro reserva, observada a ordem de classificação. Serão aprovados apenas os candidatos que obtiverem a nota final igual ou superior a 60 pontos.

Serão admitidos no Programa de Residência Jurídica os candidatos aprovados no Exame de Seleção, que comprovem ter obtido o título de Bacharel em Direito. O PRJ tem a duração mínima de dois anos, prorrogável por mais 12 meses, quando indicado pelo procurador-orientador. Os alunos-residentes farão jus ao recebimento de bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.500,00.