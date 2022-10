PF prende mais 2 empresários que aplicavam golpe de pirâmide financeira em Manaus

A Polícia Federal ressalta que as investigações continuam e que, no momento, apenas um investigado encontra-se foragido.

Os suspeitos são considerados os peças-chaves no esquema que operava um sistema de pirâmide financeira que fez mais de 350 servidores públicos e aposentados vítimas no Amazonas e em Rio Grande do Norte, Roraima e Pará.

