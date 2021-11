PF prende líder do CV do Amazonas que estava escondido no Rio de Janeiro

Manaus/AM - A Polícia Federal prendeu o principal líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Amazonas nesta terça-feira (23) durante a terceira fase da Operação Nômade. A prisão aconteceu no Rio de Janeiro e outros criminosos também foram detidos, além de mandados de busca e apreensão cumpridos.

As lideranças do CV-AM estavam residindo no Rio de Janeiro e agiam ativamente na tomada de decisões desta organização criminosa no Amazonas. Os investigados poderão receber pena de até mais 20 anos de prisão.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas, com o Comando de Operações Táticas da PF, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro e do Grupo de Pronta Intervenção da PF no Rio de Janeiro.