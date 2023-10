PF fiscaliza sítio arquealógico após historiador pintar gravuras rupestres em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Federal realizou fiscalização no Sítio Arqueológico Pontas das Lages, neste sábado (28), com o objetivo de coibir possíveis ações contra o Patrimônio Histórico, tendo em vista possíveis danos ao pedral com gravuras rupestres, que se tornou visível com a seca do rio Amazonas neste momento de estiagem.

A operação mobilizou também a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMSEG. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional - IPHAN junto com o Instituto Soka Amazônia realizaram ação de limpeza de resíduos sólidos no sítio arqueológico, com um conjunto de aproximadamente 200 voluntários, entre pesquisadores e membros da sociedade civil que foram devidamente cadastrados e orientados para ação na área.