Inscrições para o Bolsa Universidade encerram nesta semana em Manaus

No total, são 880 bolsas integrais, 6.300 parciais de 75%, e o restante de 50%. As bolsas são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, seis de licenciatura e 30 tecnológicos.

Manaus/AM - As inscrições para o Programa Bolsa Universidade 2024 encerram às 14h da próxima sexta-feira (3/11). O prazo foi prorrogado após instabilidade no site de inscrições. Anteriormente, os candidatos poderiam se inscrever até o dia 1º de novembro.

