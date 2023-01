PF fiscaliza balsa em Manaus e prende homem por porte ilegal de arma

Segundo a PF, foi decretada a prisão em flagrante de um homem, de 37 anos, identificado como dono do armamento e munições, que foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, para prestar esclarecimentos ao delegado federal responsável.

Em procedimento de revista na embarcação de dois andares, no rio Negro, policiais federais encontraram uma pistola e seis munições, localizadas em um fundo falso do painel de instrumentos, dentro da cabine do comandante, sem a devida documentação comprobatória de legalidade.

Manaus/AM - Uma balsa-empurrador foi apreendida pela Polícia Federal, na última sexta-feira (13), por agentes do Núcleo de Polícia Marítima e da Delegacia de Segurança Privada, após denúncia realizada pelo Ministério Público do Trabalho. A operação ocorreu após fiscalização de uma empresa de segurança privada, constituída originalmente em Belém/PA, que estaria realizando trabalhos irregulares em Manaus/AM, conforme a PF-AM.

