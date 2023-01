Casa fica destruída após incêndio e família fica desabrigada em Manaus

A moradora informou que ninguém ficou ferido, pois a família não estava dentro de casa no momento do ocorrido. Ainda segundo ela, bombeiros informaram que o incêndio pode ter sido causado por um ventilador que estava ligado na tomada e causou um curto-circuito

A casa, de madeira, teve perda total. A família morava de aluguel no local e perdeu a maioria de seus pertences. Populares perceberam a fumaça vindo do local, conseguiram arrombar a porta e entrar na casa e tiraram o máximo de coisas possíveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.