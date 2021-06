Pessoas de 53 anos nascidas entre julho e dezembro são vacinadas em Manaus

Para o fim de semana, o governo do estado anunciou a vacinação a partir de 40 anos. No entanto, ainda não há detalhes de como a ação vai funcionar, uma vez que a aplicação é de responsabilidade da Semsa.

Pessoas de 53 anos nascidas entre os meses de julho e dezembro podem ser vacinadas hoje contra a Covid-19 em Manaus. A prefeitura divulgou o calendário com todas as faixas etárias incluídas na próxima etapa de vacinação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.