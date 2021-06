Pessoas de 36 anos ou mais serão vacinadas contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - As pessoas com 36 anos ou mais e sem comorbidades poderão ser vacinadas contra Covid-19, a partir desta sexta (18) em postos de vacinação até as 22h em Manaus. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida nas redes sociais.

Postos com horários estendidos até às 22h;

Os postos que tiveram o horário estendido são:

- Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte;

- Centro de Convenções Studio 5, localizado no Japiim, zona Sul;

- Clube do Trabalhador - Sesi, localizado no bairro Coroado, zona Leste;

- sambódromo, localizado no Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Para a vacinação, é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto, e CPF. Quem vai se vacinar por faixa etária também precisa apresentar comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

Os outros grupos devem consultar a exigência de documentos específicos no site da Semsa. A lista pode ser acessada diretamente pelo link bit.ly/docsvacinacovid.

Segunda dose

Os que já estiverem no período de se vacinar com a segunda dose de CoronaVac ou AstraZeneca devem consultar o agendamento no Imuniza Manaus ou se dirigir diretamente aos postos, se tiverem perdido o prazo, levando documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. O período entre doses recomendado para a CoronaVac é de 28 dias e para a AstraZeneca, de 84 dias.