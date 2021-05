Pessoas com deficiência, comorbidades e gestantes são vacinadas em Manaus

Manaus/AM - Pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas e adultos de 18 a 59 anos com comorbidades são vacinados neste sábado (15) contra a Covid-19 por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Entre as deficiências permanentes, estão: física, auditiva, visual, intelectual (inclusive autismo), mental, além de ostomia e nanismo.

Neste sábado, serão vacinados pessoas que recebem.o Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade entre 40 e 59 anos, na segunda-feira (17) será a vez das pessoas com idades entre 18 e 39.

Já os que não recebem o benefício, serão vacinados da seguinte maneira: na terça-feira (18) pessoas de 40 a 59 anos e na quarta-feira (19), pessoas de 18 a 39 anos.

Pessoas de 18 a 59 anos com doenças preexistentes que ainda não receberam a 1ª dose da vacina podem ser imunizadas. Neste sábado, ocorre a repescagem final para todas as idades, encerrando a etapa de atendimento das pessoas contempladas neste grupo prioritário. É necessário apresentar laudo médico.

A vacinação de primeira dose de gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto) com comorbidades, que está sendo feita exclusivamente no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, também ocorre neste sábado.

Para receber a vacina, a pessoa deve fazer o cadastro no Imuniza Manaus e apresentar documento de identificação original com foto, CPF e algum documento oficial de comprovação da deficiência permanente. Os locais funcionam até as 16h.