Pesquisa aponta principal causa de acidentes de trânsito em Manaus

A perícia trabalha com a elaboração de provas técnicas, e para que os peritos possam elaborar um laudo exitoso é preciso que o cenário do acidente seja totalmente preservado.

De acordo com o perito especializado Herivelton Lima, do total de acidentes na capital apenas 1 não foi identificado com falha humana ou alta velocidade.

Manaus/AM - Uma pesquisa do Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista (IC-LSB) identificou que a imprudência dos motoristas é uma das principais causas de acidentes de trânsito com vítimas fatais e lesionadas, registrados em Manaus.

