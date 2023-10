Permissionários da praia da Ponta Negra receberão auxílio-financeiro

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), anuncia, nesta terça-feira (3), às 11h30, a criação do auxílio-financeiro aos permissionários que atuam na praia da Ponta Negra, que serão afetados com a interdição para o banho no rio Negro.



A interdição de 90 dias da praia para o banho foi decidida após a rio Negro atingir a cota de 15,29 metros, abaixo da altura mínima considerada segura de 16 metros, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), com órgãos municipais e estaduais signatários do compromisso, incluindo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CB-AM) e Polícia Militar.



O projeto prevê que o auxílio-emergencial atenda os empreendedores durante três meses, com parcelas de R$ 1 mil.