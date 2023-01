'Peladão' se manifesta após tiroteio que deixou 3 mortos em campo de Manaus

Manaus/AM - A coordenação do Peladão 2022 divulgou uma nota após um tiroteio que deixou 3 pessoas mortas, neste domingo (22), no campo de futebol CCA Jorge Teixeira, conhecido como "Teixeirão", na zona leste de Manaus.

"A Coordenação apela às autoridades competentes que investiguem os fatos com o rigor necessário", diz um trecho. "As providências relacionadas à continuidade da competição estão sendo tomadas conforme determina o Regulamento Geral e o Código Disciplinar do Campeonato".

O caso aconteceu no fim da tarde de ontem (22) durante uma partida do "Peladão". Os criminosos chegaram no campo em um carro e interromperam o jogo a tiros. Odilon Vieira Mendonça, 31, Felipe Kleser da Costa, 30, e Valcenir de Oliveira da Silva, 28, foram as vítimas mortas no atentado.

Confira a nota completa abaixo: