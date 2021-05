Peixes invadem casa de Manaus atingida pela cheia do Rio Negro

A autônoma vive com a família há 24 anos no Bairro Compensa, um dos 15 afetados pela cheia em Manaus. Além da cozinha, o banheiro e o quarto também estão alagados.

Manaus/AM - Uma moradora de Manaus teve de lidar com uma situação inusitada em sua casa durante a cheia do Rio Negro. A cozinha da residência da autônoma Tatiane Baraúna foi tomada por peixes trazidos pela correnteza do rio.

