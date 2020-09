Patixa Teló chora, chama Amazonino Mendes de pai e ele responde

Manaus/AM - A personalidade manauara Patixa Teló se emocionou ao falar sobre o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), em publicação nos stories do Instagram. Patixa chega a chamar Amazonino de pai e diz que está com saudades. O candidato respondeu e disse que Patixa é um “ícone”.

Na postagem Patixa disse: “Pai eu to com muita saudade de ti. Pai da minha vida. Foi o pai que me criou, pai que me deu carinho, me colocou no colégio. Amazonino Mendes, volte logo pai. Que saudade”, disse Patixa que logo após foi às lágrimas.

