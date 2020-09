Atendimento 0800 é novo canal da Ouvidoria municipal

Manaus/AM – Com a implantação do novo sistema de assistência ao cidadão, o Departamento de Ouvidoria Municipal, ligado à Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), passou a centralizar o atendimento à população por meio de um serviço 0800, informa a Prefeitura de Manaus.

O canal é para o recebimento de denúncias e sugestões relacionadas ao serviço público do município. O atendimento está disponível para ligação, pelo número 0800 777 9 779, e também recebe mensagens via Whatsapp, além do e-mail [email protected]

Após a extinção da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Semdec), onde ficava a Ouvidoria e o Procon Manaus, a Semcom absorveu a Ouvidoria, com atendimento presencial ainda suspenso devido a pandemia do novo coronavírus, e o Procon foi extinto, porém suas demandas são destinadas a outras esferas que atuam na defesa do consumidor.