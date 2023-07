Passagem subterrânea na avenida João Valério será interditada hoje

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar, nesta sexta-feira, 21/7, a passagem subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, que liga as avenidas João Valério e São Jorge, no bairro Chapada, zona Centro-Sul. Das 22h da sexta-feira até as 12h do sábado, 22, o tráfego de veículos ficará totalmente suspenso no local.

A interdição acontece para retirada das colunas de concreto e colocação da estrutura metálica, que corresponde ao limitador de altura. O tráfego no local estava liberado somente para veículos pequenos.

Por segurança viária, as duas estruturas foram retiradas para manutenção em fevereiro deste ano. O IMMU montou uma operação permanente 24 horas no local, restringindo a passagem de carretas ou veículos de grande porte para garantir a segurança de condutores e pedestres.