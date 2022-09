Passagem gratuita no domingo de eleição em Manaus só valerá para ônibus convencionais

Manaus/AM – No próximo domingo (2), usuários de ônibus terão gratuidade no transporte público em toda a cidade por conta das eleições.

Contudo, a Prefeitura de Manaus emitiu uma nota nesta sexta-feira (30) para esclarecer que gratuidade se aplica apenas aos ônibus convencionais e não se aplicam aos Executivos e Alternativos, os chamados Amarelinhos. Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a gratuidade no transporte coletivo urbano no dia das eleições, neste domingo (2), é restrita ao sistema convencional, que atenderá todas as zonas da cidade com viagens gratuitas, no período de 4h às 18h, obedecendo o Decreto Municipal n° 5.399, do dia 28 de setembro de 2022".