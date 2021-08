Parque dos Bilhares recebe ajustes antes de reabertura em Manaus

Manaus/AM - Fechado desde 20 de março de 2020, devido a pandemia e por conta da cheia histórica pela qual a cidade passou no primeiro semestre de 2021, a Prefeitura de Manaus vai reabrir o parque municipal Ponte dos Bilhares. A reabertura do espaço público vai ocorrer ainda na primeira quinzena de setembro.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski, nos meses em que estava fechado, o parque sofreu com o vandalismo, por isso, com apoio de outras secretarias municipais como a de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Infraestrutura (Seminf), está passando por um trabalho de revitalização, para que possa receber novamente a população. “A pandemia nos limitou muito, mas, com a reabertura gradual das atividades, estamos podendo preparar mais um parque para a população usufruir”, disse o secretário.

Nesta semana, uma equipe comandada pelo artista parintinense Juarez Lima iniciou mais uma etapa de trabalho no parque. “Juarez tem nos ajudado desde a reabertura do Mindu, com um toque artístico de que os parques precisam. Se tudo seguir bem, vamos reabrir o espaço ainda nesta primeira quinzena de setembro”, confirmou Stroski.

Obras

O secretário da Semmas informou ainda que, mesmo com a reabertura do parque Ponte dos Bilhares, os trabalhos de revitalização vão continuar. “O parque teve apenas uma etapa da revitalização nos últimos anos, e essa etapa já apresentou problemas, por isso vamos continuar trabalhando no local”, completou.

Livros

Com a reabertura dos Bilhares, uma ação que vai ser retomada é o recebimento de doação de livros. “Gradativamente, vamos voltando com as atividades do parque, e uma delas é o recebimento dessas doações que, outrora, ajudavam muito em eventos literários que foram realizados no local”, anunciou Stroski.

Segurança

No quesito segurança, o local deve ganhar um reforço da Guarda Municipal. “Já estamos bem alinhados com o tenente William Dias, da Casa Militar, responsável pela Guarda Municipal. Não só o parque Ponte dos Bilhares, mas outros também vão ter esse reforço”, finalizou Stroski.