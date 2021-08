Em apenas 3 horas, mais de 20 mil se vacinam nos pontos estratégicos de Manaus

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), três grandes estruturas foram montadas para atender a população, sendo elas a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, o Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus e a primeira etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques, além dos demais postos da Prefeitura.

Com grande adesão da população, o mutirão de vacinação deste sábado (28), que ocorre desde às 9h, e seguirá até as 18h do domingo (29), já imunizou somente nas primeiras três horas, mais de 20 mil pessoas.

