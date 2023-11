Parque dos Bilhares é reinaugurado após reforma em Manaus

Localizado entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, no bairro Chapada, o parque fica aberto de segunda a sábado, das 6h às 22h.

“Aqui nós temos câmaras de reconhecimento facial, vamos ter aqui a guarda municipal e um complexo com venda de alimentos e a oportunidade para os empreendedores. Isso aqui é para as pessoas virem caminhar, a sua família fazer um piquenique, a juventude utilizar como um espaço de cultura urbana, pois aqui nós temos skate, patins, bike e nós vamos trabalhar para colocar os slacklines. Assim, nós podemos oferecer para a população uma área de esporte, de entretenimento, e de convívio digna da população”, ressaltou o prefeito David Almeida durante a reabertura.

Manaus/AM – O parque municipal Ponte dos Bilhares foi entregue, na terça-feira (7), após passar por reforma. Além do espaço para lazer, agora o parque contará com câmeras de vigilância espalhadas na localidade.

