Manaus convoca aprovados no concurso público da Semsa

Manaus/AM - Cinco profissionais aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de níveis médio e superior, foram convocados para comparecer na sede da pasta e efetuar os procedimentos requeridos para posse em seus cargos. O prazo para apresentação dos candidatos vai até o dia 6 de dezembro.

O decreto de nomeação dos aprovados, assinado pelo prefeito David Almeida, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 5.700, de segunda-feira, 6/11. O edital de convocação, a oitava referente ao Edital nº 002/2022 do concurso público, consta na edição nº 5.701 do DOM, publicada na terça-feira, 7/11.

Dentre os convocados, três foram aprovados para vagas de assistente em Saúde, de nível médio, sendo um agente comunitário de Saúde II – Oeste, um assistente em administração e um técnico em enfermagem. Outros dois são chamados para ocupar cargos de especialista em Saúde, de nível superior, sendo um assistente social e um fisioterapeuta.

Conforme o edital, os convocados devem efetuar o cadastro on-line dos documentos requeridos no processo de admissão, por meio do site pssemsa.manaus.am.gov.br. Dentre os itens, listados no Anexo II do chamamento, estão documentos de identificação, certidões negativas de antecedentes criminais estadual e federal, e comprovantes de residência e de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo.

Após efetuar o cadastro, os profissionais devem comparecer, munidos do documento de identidade e CPF, no auditório Doutor Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa Manaus, com acesso pela rua Maceió, nº 160, onde serão orientados quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de pré-requisitos. O atendimento ocorre das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.