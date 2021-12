Parque de energia solar é inaugurado no TCE em Manaus

Manaus/AM - Foi inaugurado nesta segunda-feira (13) o parque de painéis solares no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), que irá suprir ao menos 80% do consumo de energia dos prédios que compõem a Corte de Contas amazonense. O conselheiro-presidente Mario de Mello realizou a inauguração.

Usando tecnologia chinesa, os painéis fotovoltaicos foram instalados nos três prédios do TCE-AM, com um total de 1.900 placas, totalizando cobertura de 2.800 m², o equivalente a dois campos e meio de futebol. A economia gerada com o parque solar será de até R$ 1 milhão ao ano na conta de energia do Tribunal de Contas do Amazonas, que paga hoje, em média, R$ 120 mil ao mês.

Além de produzir a própria energia, o Tribunal poderá funcionar como uma ‘produtora de energia elétrica para a rede pública’.

A instalação das placas de energia no TCE coloca em prática um dos pontos da Carta da Amazônia, assinada em 2010, durante o 1º Simpósio Internacional Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas realizado no TCE. No evento, a Corte de Contas se comprometeu, diante de várias autoridades, em fazer a instalação das placas de energia para gerar a própria energia, transformando-se em um TCE verde e no primeiro órgão público do Amazonas gerar energia limpa.

Pelo país, os TCEs de Goiás, Brasília, Paraíba, Ceará e Mato Grosso já utilizam a energia gerada por placas fotovoltaicas. O Tribunal de Contas da União está em fase de implantação.