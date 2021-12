Aprovados no CNH Social em Manaus começam aulas práticas nesta segunda

As inscrições do ‘CNH Social’ vão até o dia 31 de dezembro. Para se inscrever é necessário ter acima de 18 anos, possuir Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda familiar de até dois salários mínimos.

A primeira turma iniciou as aulas teóricas na sexta-feira (02), com 33 alunos, e os aprovados deram início às aulas práticas nesta segunda-feira, no Complexo de treinamento de Direção Veicular (CTDV), localizado no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte.

Manaus/AM - Os alunos aprovados no projeto “CNH Social” iniciaram as aulas práticas, nesta segunda-feira (13).

