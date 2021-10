Parque Cidade da Criança será reinaugurado durante feriado em Manaus

Manaus/AM - Após uma revitalização total, o parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, será reinaugurado às 9h desta terça-feira (12) com atividades durante o Dia das Crianças.

O evento-teste de reinauguração será somente para escolas municipais convidadas, além de crianças atendidas pelo projeto Viva as Diferenças, Instituto Reino do Amanhã e do projeto Curumim na Lata, em atendimento aos protocolos de segurança contra a Covid-19.

O parque foi totalmente revitalizado em todos os espaços, com pintura geral de toda área, iluminação a LED, serviços de jardinagem, além da construção de um portal, um orquidário, um aquário com peixes regionais e a inserção de outras atrações.

Abertura ao público

A abertura do parque para o público em geral está programada para o próximo dia 16, sempre das 9h às 18h, nos sábados e domingos, com intervalo de 12h às 14h. De segunda a sexta-feira, o espaço receberá os alunos das escolas municipais, sob agendamento, das 9h às 17h, também com o mesmo intervalo de almoço.