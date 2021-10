Motociclista morre ao bater cabeça em sarjeta em grave acidente em Manaus

Conforme informações da polícia, Frank James pilotava uma moto quando foi atingido por um carro, modelo Gol, de um motorista de aplicativo, ao tentar sair da rua Nossa Senhora dos Navegantes, e cruzar a avenida Margarita. O motorista do carro ainda tentou socorrer a vítima, mas Frank não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.