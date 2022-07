'Parque Cidade da Criança na Roça' acontece neste fim de semana em Manaus

Como atrações, o arraial terá danças folclóricas, apresentações teatrais, oficina de artes, gincanas esportivas e culturais. Todas as atividades lúdicas terão participação efetiva de pais ou responsáveis. Mais informações podem ser conferidas pelo número (92) 99283-5727, falar com Enilson Rodrigues.

A programação marca o retorno das celebrações juninas abertas ao público, suspensas devido a pandemia da Covid-19. A intenção da retomada é devolver à população a confiança do convívio social sem perigo do contágio da doença, além de resgatar as tradições juninas e apresentar a rica cultura das festas, danças e comidas típicas tradicionais do Brasil.

