Paralisação de 'Amarelinhos' interdita avenida e pega população de surpresa em Manaus

O trânsito está parado e os pontos de ônibus estão lotados desde as primeiras horas da madrugada. O reflexo do congestionamento se estende até a av. Cosme Ferreira.

A frota está parada por toda a extensão da avenida no sentido Distrito Industrial até a Bola do Armando Mendes. A paralisação é um protesto por melhorias no sistema de bilhetagem eletrônica.

