Juiz decide manter nesta quarta julgamento de tenente que matou PMs em Manaus

Manaus/AM - O juiz Lucas Couto Bezerra, da 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, decidiu manter nesta quarta-feira (14) o julgamento do tenente Joselito Pessoa Anselmo, acusado de matar dois PMs e ferir mais duas pessoas em um carro no bairro Colônia Santo Antônio, na zona Norte da capital.

Anteriormente, nesta terça-feira (13), o julgamento havia sido adiado "em razão da ausência de promotor de justiça". A decisão foi revogada após o Ministério Público do Amazonas indicar o promotor de Justiça Walter Luis do Nascimento para atuar no julgamento.

Joselito deve responder por duplo homicídio cometido contra o sargento da PM Edzandro Santos Lousada, 40, e o cabo Grasiano Monteiro Negreiros, 36. E por duas tentativas de homicídio cometidos contra o civil Robson Almeida e o major Lurdenilson de Paula.