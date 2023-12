Parada Natalina encanta moradores da zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Mais uma Parada Natalina foi realizada, nesta terça-feira (12), na zona Sul de Manaus. O desfile iniciou no Prosamim, do bairro Presidente Vargas, e seguiu pelas ruas 5 de Setembro, Rio Branco (em frente à sede do São Raimundo), Lourival Muniz, Central, Rego Barros, Prosamim do São Raimundo, com encerramento na orla do bairro Glória.

Até o momento, a Parada Natalina, que faz parte da programação do “Natal das Águas – Esperança que se renova”, já percorreu seis zonas da cidade, contemplando 29 bairros visitados. A expectativa é de que, até o final do mês, mais bairros sejam atendidos com o evento, assim levando a magia do “Natal das Águas” a todos os moradores da cidade.