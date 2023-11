Parada Natalina em novo formato contemplará avenidas de Manaus

O início do desfile será na Avenida Belmiro Vianez (Avenida do Samba) e seguirá pelas avenidas Pedro Teixeira, avenida Dom Pedro / Prosamim (Alvoradas), avenida Desembargador João Machado, rua Constantinopla, rua Campo Grande, rua Teresópolis, rua Acopiara, rua Alfredo Valois, rua Coronel Noberto Von Gal, rua Coronel Paulo Lasmar. O termino será na rua Coronel Paulo Lasmar (principal do Santos Dumont), zona Centro-Oeste.

Em novo formato, a parada contará com personagens vivos nos carros alegóricos repletos de luzes, cada um levando consigo um toque especial de alegria e diversão, desfilando e espalhando a magia e o encanto do “Natal das Águas”.

