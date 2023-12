Papai Noel chega de moto na abertura do Mundo encantado do Natal em Manaus

Manaus/AM - Todo o encantamento e a magia da temporada natalina já estão presentes no espaço cultural mais tradicional da cidade, o Largo de São Sebastião, com a celebração do início da programação do Mundo Encantado do Natal, neste domingo (03/12) e que se estende pelo mês de dezembro.

A tradicional chegada do Papai Noel, um dos momentos mais esperados pelo público, encantou a todos no local. Neste ano, o bom velhinho chegou de moto e foi acompanhado por uma carreata, ao lado de duendes, personagens típicos e muita música.

Programação

No palco do Largo de São Sebastião, a programação será de quinta a sábado, das 17h às 20h e, aos domingos, 18h às 21h. No Parque Rio Negro, na avenida Beira-Mar, São Raimundo, as apresentações artísticas serão aos sábados e domingos; e nos teatros da Instalação e no Gebes Medeiros de sexta-feira a domingo. A programação completa está disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

Ainda no Largo, o público poderá conferir a Feira de Natal, das 17h às 21h, com mais de 20 estandes e 168 empreendedores locais, comercializando artigos de decoração, moda, artesanato e alimentos.

Outra atração que segue até o dia 23 de dezembro é a Fábrica do Papai Noel, no Centro Cultural Palácio da Justiça, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. O acesso é gratuito, mediante inscrições no Portal da Cultura. As primeiras foram liberadas no dia 1° de dezembro. Novas vagas serão anunciadas, em breve, no Instagram @culturadoam.